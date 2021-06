Sicurezza alimentare, Di Maio: Italia costantemente impegnata

editato in: da

(Teleborsa) – “Il nostro Paese vanta un impegno ultradecennale sulla sicurezza alimentare e un’elaborazione di politiche e di soluzioni in costante aggiornamento. L’Italia, con la sua capacità di sviluppo di sistemi alimentari radicati nella sostenibilità agricola e nella cultura del cibo di qualità, è vista come un modello per il rapporto fra il buono del cibo e la sostenibilità, anche economica, dell’agricoltura, dell’agroindustria, dell’allevamento”. Lo ha detto il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all’evento “Il buono! della dieta mediterranea e dell’agrifood italiano verso il Food Systems Summit” che si terrà a settembre a margine dell‘Assemblea Generale dell’Onu.

“La Farnesina, insieme alle altre Amministrazioni, e in particolare al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali guidata dal Ministro Patuanelli – ha spiegato Di Maio -, partecipa attivamente a questi processi soprattutto in campo multilaterale e della cooperazione allo sviluppo, con l’intento di raccogliere e condividere con i Paesi partner le esperienze del settore verso sistemi alimentari più resilienti”. “La partecipazione di tutti gli attori rilevanti è sempre più necessaria e rappresenta un valore aggiunto: per questo è nato presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo il tavolo sulle filiere italiane per la preparazione del Food Systems Summit, con l’impegno di discutere ed elaborare posizioni comuni da presentare al Vertice di settembre.

“Sono certo – ha proseguito il ministro – che questo dialogo permanente tra il mondo della produzione, la società civile e le istituzioni continuerà ad assicurare, anche dopo il Vertice, un contributo di idee e proposte per la costruzione delle posizioni italiane nei fora internazionali”.

“Le connessioni del tema con la Cop26 e il G20 a Presidenza italiana – ha inoltre dichiarato Di Maio – hanno reso ancora più evidente la necessità di un approccio internazionale. Il Pre-Summit a Roma tra il 26 e il 28 luglio sarà un banco di prova per proporre azioni per migliorare il modo in cui pensiamo, produciamo e consumiamo il cibo a livello globale”