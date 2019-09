SICIT vince premio “Technology and Innovation” ai Green Carpet Fashion Awards 2019

editato in: da

(Teleborsa) – SICIT Group è stata insignita del premio “Technology and Innovation” nel corso dei Green Carpet Fashion Awards (GCFA), svoltisi ieri a Milano. L’evento, di risonanza internazionale e giunto quest’anno alla terza edizione, celebra i traguardi in materia di sostenibilità raggiunti nella filiera della moda e del lusso, a livello mondiale.

Il premio certifica l’impegno della Società a favore di modelli di sviluppo sostenibili: SICIT, antesignana della circular economy offre, sin dagli anni Sessanta, un servizio di importanza strategica per il distretto vicentino della valle del Chiampo – il più importante in Italia per l’industria conciaria e uno dei più importanti al mondo – in quanto ritira e trasforma i residui della lavorazione delle pelli in prodotti ad alto valore aggiunto per l’agricoltura e l’industria, limitando quasi a zero la produzione di rifiuti.

I biostimolanti e i ritardanti prodotti dall’azienda sono infatti totalmente biodegradabili e non presentano rischi per la salute pubblica e l’ambiente.

Il premio “Technology and Innovation” è stato consegnato al Presidente Valter Peretti, congiuntamente al CEO Massimo Neresini e al Presidente di Intesa Holding Rino Mastrotto. I GCFA sono stati assegnati al Teatro alla Scala di Milano e sono realizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, in collaborazione con Eco-Age, con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ICE Agenzia e del Comune di Milano.

I premi riflettono l’impegno delle case di moda verso la sostenibilità ed il loro costante impegno per bilanciare la necessità di innescare rapidi cambiamenti rispettosi dell’ambiente e di preservare, al contempo, la tradizione e l’autenticità dei piccoli produttori.

L’industria conciaria è tra i settori più virtuosi in assoluto, in quanto il 99,5% della materia prima deriva dai residui dell’industria alimentare, mentre, a valle, le percentuali di raccolta differenziata dal 2002 non scendono al di sotto del 91% dei rifiuti prodotti e già nel 2010 hanno toccato il 98%.