SICIT prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – SICIT Group, dal 13 al 17 aprile 2020 inclusi, ha acquistato 3.000 azioni ordinarie proprie al prezzo medio ponderato di 9,8749 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari a 29.625 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 1 marzo 2019.

A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni ordinarie già in portafoglio, la Società possiede 132.436 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,67% del capitale sociale ordinario.

A Milano, intanto, seduta drammatica per Sicit Group che si posiziona a 9,74 euro, con una discesa del 2,60%.