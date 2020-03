Sicit, ok CdA a risultati 2019: dividendo 0,45 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Sicit ha chiuso l’esercizio 2019 con Ricavi consolidati pari a circa 56,7 milioni di Euro (55,1 milioni di Euro nel 2018) ed un Ebitda consolidato adjusted pari a 20,3 milioni di Euro e pari al 35,8% dei ricavi, (19,5 milioni di Euro nel 2018).

L’Utile netto consolidato adjusted si è attestato a Euro 12,1 milioni e si confronta con gli 11,3 milioni di Euro registrati nel 2018.

Contestualmente all’approvazione del Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato predisposti secondo i principi contabili OIC, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti un dividendo lordo di complessivi Euro 0,45 per azione, di cui Euro 0,35 per azione ordinaria (mediante distribuzione di un corrispondente importo dell’utile di esercizio, stimato alla data odierna in Euro 6,8 milioni circa) e Euro 0,10 per azione ordinaria e speciale (mediante distribuzione di riserve disponibili della Società).

Sicit fa sapere inoltre di aver “avviato le attività per la quotazione sull’MTA, segmento STAR“.