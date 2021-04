Sicit Group, NB e Intesa Holding siglano Patto in vista OPA

editato in: da

(Teleborsa) – Sicit Group informa che, in data 16 aprile 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding e Intesa Holding in qualità di azionista di controllo di fatto, hanno sottoscritto un term-sheet vincolante volto a disciplinare gli impegni delle Parti nel più ampio contesto di un’operazione avente ad oggetto, inter alia, la promozione di un’OPA tramite il veicolo Circular BidCo.

Al paror sono conferite 9.142.100 azioni ordinarie di titolarità di Intesa Holding, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit con diritto di voto, nonché le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB e Intesa Holding per effetto del perfezionamento dell’Offerta e, in generale, dell’operazione disciplinata dal term-sheet.

Il patto contiene previsioni regolanti, tra l’altro: la promozione dell’Offerta finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Sicit; l’impegno di Intesa Holding di aderire all’Offerta; il diritto e l’obbligo di Intesa Holding ad investire nel capitale di Circular HoldCo socio unico di BidCo nell’ipotesi di successo dell’Offerta, in modo tale che, all’esito dell’Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto, in via indiretta, al 50% da Intesa Holding e al 50% da NB; la governance di HoldCo, BidCo e Sicit a seguito dell’investimento di Intesa Holding in HoldCo.