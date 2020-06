Sicit Group debutta sullo STAR

editato in: da

(Teleborsa) – Debutto senza strappi per SICIT Group sul MTA, il mercato principale di Borsa Italiana. Il titolo SICIT Group ed i relativi warrant sono entrati oggi nel segmento STAR, dopo una esperienza nel mercato AIM Italia dedicato alle PMI. Le quotazioni delle azioni sulle prime battute non si discostano di livelli precedenti a 10,3 euro.

“Il passaggio sul MTA rappresenta una vetrina fondamentale per raggiungere una platea più ampia d’investitori e accelerare il percorso di crescita e internazionalizzazione intrapreso, in un’ottica di medio-lungo termine”, afferma il Ceo Massimo Neresini, aggiungendo che l’Ammissione allo STAR “è un ulteriore riconoscimento della qualità e della resilienza di SICIT che, anche in una fase complicata, non si è mai fermata, consolidando la propria leadership nella circular economy“.

Dalla data odierna sono divenuti efficaci il nuovo statuto della società, conforme alla disciplina dettata per le società aventi azioni quotate sui mercati regolamentati, ed alcune modifiche volte al rafforzamento della governance, in linea con la disciplina applicabile alle società quotate e con il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. In data odierna, inoltre, è stato notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui Warrant, il documento informativo per gli investitori.

Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo) agisce in qualità di Sponsor e Specialista della Società.

SICIT Group è un’azienda fondata nel 1960 ed attiva nel settore della biochimica, specializzata nella produzione e commercializzazione di idrolizzati proteici impiegati nell’agricoltura e nell’industria.