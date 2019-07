SICIT continua il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – SICIT ha acquistato, nel periodo dal 15 luglio 2019 al 19 luglio 2019 (inclusi), complessive n. 12.855 azioni ordinarie proprie al prezzo medio ponderato di 9,6297 euro per azione, per un controvalore titoli complessivo pari ad Euro 123.789, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 1° marzo 2019.

A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni ordinarie già in portafoglio, SICIT possiede n. 34.365 azioni ordinarie proprie, pari al 0,18% del capitale sociale ordinario.