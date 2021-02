SICIT, beneficio fiscale di 3,8 milioni di euro da Patent Box

editato in: da

(Teleborsa) – SICIT, società attiva nel campo della circular economy e quotata sul MTA (segmento STAR), ha annunciato che sono state completate le attività e predisposta la documentazione ai fini dell’autoliquidazione dell’agevolazione fiscale Patent Box, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019. Il beneficio fiscale ammonta a 3,8 milioni di euro e sarà totalmente contabilizzato nel bilancio d’esercizio 2020.

Patent Box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi d’impresa derivanti dall’utilizzo di software protetti da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli. SICIT “si è avvalsa dell’opzione contenuta nel DL 34/2019 (cd. Decreto Crescita) di fruire del regime di autoliquidazione, in alternativa alla conclusione di un ruling con l’Agenzia delle Entrate”, si legge in una nota.