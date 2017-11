Sicilia, exit poll: testa a testa Musumeci-Cancellieri. Staccato il Pd

(Teleborsa) – Urne chiuse alle 22 dopo il voto domenicale di una sola tornata per le regionali di Sicilia e poco dopo il primo exit poll fornito dall’Istituto Piepolo e Noto commissionato dalla Rai. Lo scrutinio, tra le polemiche per lo stop notturno, dalle 8 di questa mattina, lunedì 6 novembre. L’intenzione di voto raccolta all’uscita dei seggi è la seguente: “Centrodestra avanti, 5 Stelle tre punti dietro. Il centrosinistra terzo intorno al 20 per cento, ma davanti a Fava”.

Il candidato del centrodestra, Nello Musumeci, avrebbe dunque raccolto consensi compresi in una forbice tra il 36 e il 40%, quello M5S, Giancarlo Cancellieri tra il 35 e il 37%, mentre Fabrizio Micari, centrosinistra a guida Pd soltanto un 16/20%. Nettamente staccato Claudio Fava, tra il 6 e il 10%, con La Rosa fermo allo 0,2%.

Cauto ottimismo nello staff Musumeci, mentre i 5 stelle fanno sapere che “Cancellieri non rilascerà alcun commento prima del risultato finale. L’unico a parlare nella notte è il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, principale sostenitore della candidatura Micari per il Pd:” Se i dati dello spoglio daranno lo stesso risultato degli exit pool sarà la conferma di quanto ho sostenuto in questi mesi più volte. Ovvero che la divisione del centrosinistra non solo è perdente in termini elettorali, ma diventa uno degli elementi che contribuisce alla disaffezione degli elettori verso la politica e verso l’espressione del voto. Ciò indipendentemente da chi siano i candidati.”