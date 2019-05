SIAS, ricavi autostradali in crescita in Italia

editato in: da

(Teleborsa) – La concessionaria autostradale SIAS del Gruppo Gavio ha chiuso il 1° trimestre con ricavi del settore autostradale in aumento del 7,09%, a 258,9 milioni di euro (+3,14% su base omogenea). Un risultato che beneficia dlela forte crescita del traffico autostradale (+10,19%).

Per quanto riguarda le attività in Brasile, i ricavi autostradali sulla rete gestita da Ecorodovias si attestano a 680,5 milioni di reais, in calo rispetto ai 695 milioni di reais del primo trimestre 2018, a fronte di un traffico in crescita dello 0,6%.

L’indebitamento finanziario netto rettificato al 31 marzo si attesta a 1.180,3 milioni di euro, in miglioramento di 58,8 milioni di euro al 31 dicembre scorso.