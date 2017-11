SIAS, controllata SIAS Parking cede partecipazioni nel settore parcheggi

(Teleborsa) – SIAS mostra frazionali rialzi a Piazza Affari. Il titoli di Società Iniziative Autostradali e Servizi avanza dello 0,41%. Il Gruppo annuncia che la controllata SIAS Parking ha finalizzato la cessione delle partecipazioni nel settore dei parcheggi detenute in Fiera Parking, Parcheggi Piazza Medae Parcheggio Via Manuzio a Milano, Parcheggio Piazza Vittorio a Torino, Parcheggio Piazza Trento e Trieste a Monza per un controvalore complessivo di 61,5 milioni di euro.

In particolare SIAS Parking ha ceduto a Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano la propria partecipazione, pari al 99%, detenuta in “Fiera Parking” per un controvalore di 32 milioni di euro. Fiera Parking è la società che gestisce in regime di concessione i parcheggi di Rho-Pero presso la nuova Fiera di Milano in forza di una convenzione, sottoscritta nel 2003 con la stessa Fondazione Fiera Milano.

Sono state inoltre cedute alla società Parcheggi Italia le partecipazioni del 50% detenute nelle società “Parcheggi Piazza Meda” e “Parcheggio Via Manuzio” a Milano, “Parcheggio Piazza Vittorio” a Torino, “Parcheggio Piazza Trento e Trieste” a Monza per un controvalore di 29,5 milioni di euro.

La cessione delle partecipazioni nel settore parcheggi, acquisite nel novembre 2014 per un controvalore complessivo di 32,7 milioni di euro, da piena attuazione alle nuove linee guida del Gruppo SIAS.