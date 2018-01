(Teleborsa) – Corporate bond in arrivo per SIAS. Il Consiglio di Amministrazione del gestore autostradale ha infatti autorizzato l’emissione, a valere sul proprio Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), di un prestito obbligazionario senior secured non convertibile dell’importo massimo di 600 milioni di euro da collocare presso investitori istituzionali e quotare presso l’Irish Stock Exchange, cui procedere entro il 31 luglio 2018 qualora sussistano idonee condizioni di mercato, come si legge in una nota.

SIAS, CdA delibera emissione prestito obbligazionario