Sia: nel Black Friday 18,4 milioni pagamenti con carte, in aumento del 34,3%

editato in: da

(Teleborsa) – Nel giorno del Black Friday sono stati 18,4 milioni i pagamenti con carte di debito, credito e prepagate, emesse in Italia e gestite da Sia, in aumento del 34,3% circa rispetto ai 13,7 milioni di venerdì 22 novembre e del 37,3% se confrontati con il Black Friday dello scorso anno (13,4 milioni di pagamenti). Nel dettaglio, le transazioni per gli acquisti online sono state 4,9 milioni, pari al 26,7% del totale, mentre i pagamenti nei negozi tradizionali hanno raggiunto i 13,5 milioni.

Sulla base dell’analisi dei dati effettuata da Sia, il Black Friday 2019 ha registrato rispetto al venerdì precedente la più alta percentuale di crescita per i pagamenti su siti di e-commerce (+48,4%) oltre all’aumento dei pagamenti fisici (+29,8%). Complessivamente, durante il weekend del Black Friday (29 novembre-1 dicembre), Sia ha gestito 49,5 milioni di pagamenti con carte, in aumento del 26,9% rispetto al fine settimana precedente (22-24 novembre), quando le operazioni erano state pari a 39 milioni, e del 37,8% rispetto al weekend del Black Friday 2018 (23-25 novembre).

Da registrare, infine, la crescita del 42,3% relativamente agli acquisti online e del 38% per i pagamenti fisici rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

(Foto: by Artem Bali on Unsplash)