SIA, l’AD Nicola Cordone lascia nell’ambito degli accordi con NEXI

(Teleborsa) – Nicola Cordone ha lasciato l’incarico di amministratore delegato e direttore generale di SIA per unirsi al team di CDP Equity nel ruolo di senior advisor su progetti di digitalizzazione e nel settore dei data centre, a decorrere dall’8 marzo 2021.

La decisione di Cordone si inserisce negli accordi di governance previsti dal progetto di fusione per incorporazione di SIA in NEXI. Il presidente e tutto il CdA di SIA hanno ringraziato l’AD uscente per l’impegno dimostrato negli ultimi due anni e “per gli ottimi risultati raggiunti alla guida della società, soprattutto nel 2020”.

Il consiglio di amministrazione ha cooptato Paolo Calcagnini (attuale Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di Cassa Depositi e Prestiti) quale nuovo consigliere della società e ha nominato Fabio Balbinot (CFO di SIA) come direttore generale ad interim fino al completamento dell’operazione di fusione di SIA in Nexi.