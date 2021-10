Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, anche se in recupero dai minimi di avvio seduta. Sul fronte macroeconomico, l’indice Zew tedesco è risultato in calo e inferiore alle attese a ottobre. Nel Regno Unito, continuano a scendere sussidi e tasso di disoccupazione, mentre i posti di lavoro vacanti raggiungono un nuovo record.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.758,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,54 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +105 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,89%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,48%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,58%, e contrazione moderata per Parigi, che soffre un calo dello 0,55%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,35% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 28.326 punti.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,21%); come pure, in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,35%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+2,57%), A2A (+1,24%), Inwit (+1,09%) e Amplifon (+0,99%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -1,92%.

In rosso Exor, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,48%.

Spicca la prestazione negativa di CNH Industrial, che scende dell’1,20%.

Stellantis scende dell’1,16%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+3,79%), Alerion Clean Power (+2,56%), Carel Industries (+2,28%) e Anima Holding (+1,73%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri, che continua la seduta con -1,36%.

Calo deciso per Saras, che segna un -1,33%.

Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio, con un forte ribasso dell’1,23%.

Soffre Tod’s, che evidenzia una perdita dell’1,02%.