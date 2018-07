Si muove in territorio negativo il settore infrastrutture e impiantistica in Italia (-1,21%), giornata in discesa per Fincantieri (-5,74%)

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi negativi per il comparto Beni e servizi per l’industria a Milano, in sintonia con la debolezza evidenziata dall’EURO STOXX Industrial Goods & Services.

Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a 35498,61, in diminuzione di -434,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica prosegue in tono negativo a 820,43, dopo aver avviato la seduta a 823,36.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell’indice beni industriali, retrocede Prysmian, con un ribasso dell’1,65%.

Vendite su Leonardo, che registra un ribasso dell’1,23%.

Seduta negativa per CNH Industrial, che mostra una perdita dell’1,19%.

Tra le mid-cap italiane, pressione su Fincantieri, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,74%.

Sessione nera per Datalogic, che lascia sul tappeto una perdita del 2,69%.

Sotto pressione IMA, che accusa un calo dell’1,94%.

Tra le small-cap di Milano, si muove in profondo rosso Cembre, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,02% sui valori precedenti.

Scivola Nice, con un netto svantaggio dell’1,84%.

In rosso Biancamano, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,72%.