Si muove in territorio negativo il comparto immobiliare italiano (-0,90%), andamento negativo per CIA

(Teleborsa) – Scambi negativi per l’indice delle società immobiliari in Italia, in sintonia con la debolezza evidenziata dall’indice EURO STOXX.

Il FTSE Italia Real Estate REITs ha chiuso a 11.961,66, in diminuzione di 108,82 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l’indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione termina gli scambi in tono negativo a 352,58, dopo aver avviato la seduta a 357,33.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto immobiliare, seduta negativa per IGD, che chiude le contrattazioni con una perdita dell’1,19%.

Tra le small-cap di Milano, affonda sul mercato CIA, che alla chiusura soffre con un calo del 8,10%.

Seduta molto negativa per Coima Res, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,31%.

Chiusura in rosso per Gabetti, che termina la seduta segnando un calo dell’1,35%.