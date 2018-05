Si allentano le tensioni sullo Spread. Constancio esclude ipotesi scudo BCE

editato in: da

(Teleborsa) – Si allentano le tensioni sul debito italiano dopo l’impennata registrata ieri dallo Spread.

Questa mattina il differenziale di rendimento tra il BTP decennale e il Bund tedesco viaggia a 270 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,01%. Nel pomeriggio di ieri, 29 maggio, aveva superato la soglia psicologica dei 300 punti base, con gli investitori in fuga dai titoli di Stato tricolore a causa dell’incertezza politica.

In ripresa anche l’azionario, con il FTSE Mib che sta facendo meglio delle altre principali Piazze europee.

L’Italia resta comunque osservata speciale a livello internazionale, come ben visibile anche dalle prime pagine dei principali quotidiani economici e non.

Il timore è che le spinte populiste possano portare alla formazione di un Governo anti-euro destabilizzante non solo per l’intera Unione monetaria ma anche per la finanza globale.

Ieri il Vice Presidente della Banca Centrale Europea, Vitor Constancio, ha spiegato in una intervista allo Spiegel Online che l’ipotesi di attivare il meccanismo di scudo antispread della BCE sull’Italia, l’Outright Monetary Transactions (OMT), richiederebbe l’accettazione, da parte della Penisola, di un programma di aggiustamento dei conti pubblici.

Se in Italia qualcuno pensasse di aggirare le regole europee non potrebbe dare per scontato il sostegno dell’Eurotower in quanto l’attuale programma di acquisti di titoli di Stato, che riguarda anche le emissioni italiane, viene effettuato sulla base di obiettivi monetari, che gravitano attorno all’inflazione, ha spiegato.

Il programma OMT, che serve ad intervenire sui titoli di stato di Paesi vulnerabili “può essere utilizzato solo se il Paese in questione accetta anche un programma di aggiustamento. Le regole sono molto chiare e tutti dovrebbero ricordarle” ha detto l’attuale numero due della BCE, che a breve sarà sostituito dallo spagnolo Louis De Guindos.