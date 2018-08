Shuttle Rimini, il “servizio navetta” con l’aeroporto Marconi di Bologna si estende alle Marche

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna diventa più facilmente raggiungibile dai centri della costa adriatica, grazie all’estensione del raggio d’azione del servizio navetta con la riviera romagnola. Al collegamento con Rimini, garantito dall’apposito shuttle della società Vip Srl con dieci corse al giorno tutto l’anno, si aggiunge dal primo settembre il transfer di connessione con Pesaro e Urbino, operato dall’azienda urbinate NCC, che si attesterà al capolinea riminese.

In pratica chi parte dalle località di Pesaro e Urbino o vi è diretto potrà utilizzare il servizio di trasferimento con auto o minivan. In questo modo, dal residente al turista, ci si potrà trasferire da e per l’aeroporto di Bologna partendo o arrivando direttamente nel luogo di residenza, lavoro o accomodation turistica.