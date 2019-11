Shopping online Usa: da Black Friday attesi 7,5 miliardi dollari

editato in: da

(Teleborsa) – I primi dati sull’andamento delle vendite online durante ilgiorno del Ringraziamento, negli Stati Uniti, fanno ben sperare per la stagione dello shopping natalizio, che tradizionalmente inizia con il Black Friday, oggi al via in tutto il mondo: secondo Adobe, nella giornata di ieri, giovedì 29 novembre, sono state registrate vendite online record pari a 2,1 miliardi di dollari fino alle 5 del pomeriggio , ovvero il 20,2% in più rispetto al 2018; la stima finale per il Thanksgiving è di 4,4 miliardi di dollari, con un +18,9% rispetto allo scorso anno.

Per il Black Friday, Adobe stima vendite per 7,5 miliardi di dollari, in rialzo del 20,5% rispetto al 2018. Anche le vendite per il Cyber Monday (che cadrà il 2 dicembre, altra data da segnare in rosso sul calendario) sono previste in aumento di circa il 20% a 9,4 miliardi di dollari.