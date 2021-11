Shell sposta quartier generale e toglie “Royal Dutch” dal nome

(Teleborsa) – Royal Dutch Shell annuncia l’intenzione di semplificare la sua struttura, trasferendo la residenza fiscale ed i suoi organi di governo, nel tentativo di razionalizzare i costi e migliorare i rendimenti per gli azionisti. Sarà così eliminata la struttura della doppia linea di azioni A/B.

Il trasferimento avverrà dai Paesi Bassi al Regno Unito, ma la società ha precisato che l’azienda continuerà ad “essere presente anche nei Paesi Bassi”, e “un certo numero di posti di lavoro si trasferirà nel Regno Unito”,

Una scelta non apprezzata dal governo olandese che si è detto “spiacevolmente sorpreso” dall’annuncio.

Secondo Shell, la semplificazione della struttura dovrebbe garantire che “l’azienda possa operare in modo più rapido e flessibile” e probabilmente rimuoverà le parole “Royal Dutch” dal suo nome.

“So bene – ha ammesso il CEO Ben van Beurden – che l’annuncio di oggi è un messaggio difficile per molte persone. Tuttavia, vorrei sottolineare che la semplificazione della nostra struttura è necessaria per accelerare la nostra strategia. In questo modo possiamo giocare un ruolo da protagonista nella transizione energetica“.