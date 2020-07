SG Company perfeziona acquisto quota residua Special

editato in: da

(Teleborsa) – SG Company ha perfezionato l’operazione di acquisto del residuo 20% di Special, società satellitare del Gruppo dedicata ai viaggi incentive

tailor made e di alto profilo, per 50mila euro, pagati in denaro.

L’operazione si colloca all’interno del percorso, intrapreso dalla società ormai alcuni mesi fa, di riorganizzazione e semplificazione del Gruppo verso la One Company.

Stefano Ripamonti, ex socio ed ex CEO di Special, rimane nel Gruppo in qualità di manager all’interno della Direzione Commerciale, ricoprendo la nuova carica di Product Sales Manager (PSM) per i settori MICE ed Eventi B2B. Le risorse operative di Special sono state integrate all’interno della Divisione MICE di Sinergie, coordinata da Simona Bergonzoni.