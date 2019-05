SG Company, acquistato l’80% del capitale di Double S.r.l.

editato in: da

(Teleborsa) – SG Company acquista l’80% del capitale di Double S.r.l., agenzia attiva nel settore della Produzione Video. Nell’accordo è previsto inoltre anche il possibile completamento del restante 20% del capitale sociale a seguito dell’approvazione del bilancio della target al 31 dicembre 2020.

Nel dettaglio, il valore (Equity Value) della prima tranche dell’operazione è stimato in circa 32.500 euro mentre il restante 20% del capitale sociale di Double sarà acquistato da parte di SG Company, a seguito dell’eventuale esercizio delle opzioni put e call pattuite tra le parti, in danaro, ovvero mediante trasferimento di azioni di SG Company, secondo il loro valore da calcolarsi sulla base della media ponderata del prezzo per volumi (come risultante dalle quotazioni AIM) nei 90 giorni antecedenti all’approvazione del bilancio di Double S.r.l. al 31 dicembre 2020.

Con questa operazione si mira a consolidare una fornitura ritenuta strategica dal momento che la produzione video diventa sempre più un elemento essenziale nella risposta alle esigenze del cliente della società impegnata nel settore della comunicazione integrata Live & Digital. L’integrazione del servizio di produzione video rende, in questo modo l’offerta di SG Company più completa permettendo di incrementare il valore medio del contratto commerciale.

“Coerentemente con la nostra strategia di crescita per linee esterne, con l’acquisizione di Double intendiamo muovere un ulteriore passo verso il consolidamento della nostra posizione di hub integrato di comunicazione“, ha commentato Davide Verdesca, CEO & Chairman di SG Company.