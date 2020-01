Settimana della BCE: niente cambi ma è tempo di rivedere le strategie

editato in: da

(Teleborsa) – Ultima parte di gennaio dedicata alle banche centrali. Domani, martedì 21 gennaio 2020 sarà la Banca Centrale del Giappone a decidere sulla propria politica monetaria mentre mercoledì sarà la volta del Canada e giovedì della Banca Centrale Europea (BCE). La settimana prossima, invece, saranno la Fed e la Bank of England a comunicare se ci saranno variazioni sui tassi d’interesse.

Per il momento i riflettori sono puntati sulla BCE, che dovrebbe mantenere la sua politica monetaria ultra accomodante per concentrarsi sulla revisione della strategia, la prima dal 2003. Secondo gli esperti il Board lascerà invariati i tassi, dopo l’ultima revisione al ribasso dell’ormai ex governatore Mario Draghi a settembre, che ha deciso anche di rilanciare il “quantitative easing” (QE).

Non è dato per certo ma ci si attende che il nuovo numero uno della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, annunci un calendario dei lavori.

(Foto: © Paul Grecaud/123RF)