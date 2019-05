Sesa si espande nel settore Digital Security, rileva 60% di Gencom

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Sesa operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology (IT) a valore aggiunto per il segmento business, ha sottoscritto attraverso la controllata Yarix un accordo quadro per l’acquisizione del 60% del capitale della società Gencom.

La società, con sede a Forlì e un capitale umano di 25 risorse qualificate, opera nel settore networking e collaboration a supporto di progetti complessi di Digital Security con un giro di affari annuale di circa Euro 10 milioni, un Ebitda storico e prospettico annuale di circa Euro 1,6 milioni (Ebitda margin 16%), un Utile Netto di circa Euro 1 milione ed una Posizione Finanziaria Netta attesa al 30 aprile 2019 ed alla data del closing attiva (liquidità netta) per oltre Euro 1 milione.

Con l’integrazione di Gencom, Var Group (controllata in via totalitaria da Sesa), attraverso la propria divisione Digital Security Services, svilupperà nel prossimo esercizio fiscale al 30 aprile 2020 un perimetro di ricavi di circa Euro 25 milioni (con un Ebitda margin double digit) ed oltre 100 risorse qualificate.

Il prezzo previsto per il 60% del capitale di Gencom è pari ad Euro 4,975 milioni, corrisposto per circa il 50% al momento del contratto definitivo di compravendita e per il residuo 50% in due rate annuali di pari importo, rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal closing, con meccanismi di allineamento dei vettori di interesse e del valore della società alla continuità gestionale e dei risultati economici e finanziari futuri.

L’accordo prevede che il restante 40% del capitale di Gencom resti in capo al manager e fondatore Davide Fiumi, che rimarrà coinvolto come Managing Director di Gencom, sulla base di un accordo di collaborazione di durata decennale, che prevede Opzioni Put per l’alienazione del residuo 40% del capitale al Gruppo Sesa.