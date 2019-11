Sesa si espande nel settore Digital Media grazie a partnership con Adobe

editato in: da

(Teleborsa) – Sesa vola grazie ad Adobe, rafforzando il proprio posizionamento in un settore ad alto potenziale di crescita come quello Digital Media, in partnership con un primario Vendor Internazionale come Adobe, operatore di riferimento globale nella Digital Transformation & Imaging.

L’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver perfezionato attraverso la propria controllata Computer Gross, attiva nel settore Value Added Distribution, l’acquisizione del 100% del capitale di Pico S.r.l., con sede a Reggio Emilia, società attiva nell’offerta di soluzioni software Digital Media, storico partner del Vendor di Enterprise Software Adobe, con ricavi di vendita al 31 dicembre 2018 di circa Euro 20 milioni.

L’operazione consente al Gruppo di penetrare nuovi ecosistemi di clientela con una customer base addizionale di oltre 500 nuovi clienti e potenziali positivi effetti di cross selling, integrando nuove competenze ad alta specializzazione in un’area di sviluppo prospettico del mercato.

Il Gruppo Sesa si attende che l’integrazione di Pico possa generare ricavi addizionali per circa 25 milioni di euro con livelli di redditività operativa e tassi di assorbimento di capitale circolante in linea con quelli medi consolidati storici del Gruppo, contribuendo al percorso di sviluppo sostenibile successivo.

Il prezzo per l’acquisizione della società è stato di circa Euro 1 milione, di cui parte condizionato alla continuità del business.