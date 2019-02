Sesa si espande in Germania, acquisisce PBU CAD-Systeme Gmbh

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo SeSa si espande in Germania acquisendo la società PBU CAD-Systeme Gmbh, con sede in Baviera, attiva nel settore delle soluzioni IT per l’industria manifatturiera 4.0, avviando un piano di espansione di competenze ed operatività sui mercati esteri.

Var Group, controllata totalitaria che consolida il settore SSI del Gruppo SeSa, tramite la propria controllata Tech-Value, acquisisce il 60% di PBU costituendo un polo europeo nel segmento delle soluzioni PLM e di digital services per il settore manifatturiero engineering intensive, con un giro di affari annuale atteso di circa 35 milioni di euro.

PBU fornisce soluzioni IT ad un customer set di oltre 600 imprese manifatturiere tedesche, con un team di 40 risorse ad elevata specializzazione. PBU ha chiuso l’anno 2017 con ricavi per circa Euro 8,5 milioni, un Ebitda di Euro 917 migliaia ed un utile netto di Euro 619 migliaia.