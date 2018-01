Sesa perfeziona acquisto 51% di Tech-Value

(Teleborsa) – Sesa, tramite la controllata totalitaria Var Group, ha perfezionato l’acquisto del 51% della società Industria 4.0., proprietaria del 100% di Tech-Value, come previsto dall’accordo vincolante annunciato lo scorso 19 ottobre.

Tale operazione – spiega una nota – risulta finalizzata a “sviluppare importanti sinergie commerciali e operative” tra Var Group (a capo della divisione Software e System Integration “SSI”) e Tech-Value nell’area delle soluzioni IT a supporto della progettazione industriale avvalendosi delle tecnologie informatiche più innovative e della partnership con Siemens Industry Software, leader mondiale nel settore.

Tech-Value si posizionerà all’interno del settore ERP ed Industry Software Solutions di Var Group, mantenendo una entità giuridica separata con autonomia gestionale sviluppando sinergie commerciali e operative con la divisione SSI del Gruppo Sesa, player che supporta più di 10 mila clienti SME ed Enterprise. I soci fondatori di Tech-Value (Elio Radice e Marco Mortali) continueranno a detenere il 49% della società, riservandosi un’opzione put per la vendita a Var Group dell’intera partecipazione nel settembre 2023 oppure nel settembre 2025.

Il prezzo corrisposto per il 51% di Industria 4.0. è stato di 5,3 milioni, di cui 3,7 milioni al rogito notarile di compravendita ed il restante importo di 1,6 milioni depositato in un escrow account (che sarà svincolato in due tranche di pari importo a settembre 2018 e 2019) condizionato alla continuità della gestione aziendale, oltre a un earn-out sino a un massimo di 1,2 milioni.

Industria 4.0. è un veicolo costituito per conferimento del 78% del capitale di Tech-Value da parte dei soci fondatori Elio Radice e Marco Mortali. Oggi la società detiene il 100% di Tech-Value a seguito dell’esito favorevole dell’OPA, lanciata il 4 dicembre 2017, che si è conclusa lo scorso 15 gennaio con la procedura di squeeze-out e la sospensione definitiva delle negoziazioni sull’AIM delle azioni Tech-Value.