Sesa continua il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – Sesa rende noto che ha complessivamente acquistato, nel periodo dal 2 al 6 marzo 2020, n. 8.611 azioni ordinarie pari allo 0,05557424% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 46,8114 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari ad 403.093,13 euro.

La società, alla data del 9 marzo 2020, possiede complessivamente n.79.522 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,51322429% dell’attuale capitale sociale.

Intanto a Piazza Affari composto ribasso per l’operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni IT, in flessione dell’1,50% sui valori precedenti.