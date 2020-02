Sesa, Computer Gross sigla accordo con Fortinet per cybersecurity

editato in: da

(Teleborsa) – Sesa annuncia che la società del gruppo Computer Gross, a capo del settore VAD (Value Added Distribution), ha siglato un accordo di distribuzione per il mercato italiano con Fortinet, leader globale nelle soluzioni integrate ed automatizzate di cybersecurity per carriers, data center, PMI.

Grazie a questa partnership Computer Gross rafforza la propria leadership nel mercato VAD italiano, ampliando ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni a valore aggiunto con crescente focalizzazione sul segmento Security, che costituisce una delle aree di maggiore dinamicità e crescita del mercato, a seguito della crescente domanda di protezione dei dati e sicurezza informatica.