Sesa, assemblea approva bilancio e distribuzione dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Sesa, riunitasi in sede ordinaria, ha preso atto del Bilancio consolidato al 30 aprile 2021 del Gruppo ed ha approvato il Bilancio d’esercizio della capogruppo Sesa.

I soci hanno deliberato di destinare l’Utile dell’esercizio corrente, pari a 11,6 milioni di euro nel modo seguente: per 582 mila euro a riserva legale e per un importo di circa 11 milioni alla distribuzione di dividendi (anche attingendo alla Riserva Straordinaria). Gli importi a titolo di dividendo, pari a 0,85 euro per azione, saranno messi in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 22 settembre 2021, con stacco cedola in data 20 settembre 2021.

L’Assemblea ha inoltre deliberato l’approvazione della Relazione sulla Remunerazione, il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie per un numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale e per un controvalore massimo di 6 milioni di euro.

Approvata anche la nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 30 aprile 2024, in sostanziale continuità con l’attuale composizione che vede Paolo Castellacci quale Presidente ed Alessandro Fabbroni alla carica di Amministratore Delegato.

Al termine dell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria, ha assunto le seguenti deliberazioni: attribuzione dei poteri e deleghe gestorie, verifica dei requisiti di indipendenza di quattro dei dieci consiglieri di amministrazione, e deliberazioni inerenti ai Comitati.