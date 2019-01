editato in: da

(Teleborsa) – Sesa ha acquistato, dal 21 al 25 gennaio 2019, n. 2.565 azioni ordinarie pari allo 0,01655417% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 25,3212 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 64.948,81 euro.

Al 29 gennaio, la società attiva nel settore delle soluzioni IT a valore per le imprese ha in portafoglio complessivamente 63.742 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,41138230% dell’attuale capitale sociale.