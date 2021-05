Sesa acquisisce il 55% di Addfor Industriale

editato in: da

(Teleborsa) – Sesa ha sottoscritto tramite Var Group, società interamente controllata da Sesa attiva nel settore Software e System Integration (SSI), un accordo vincolante per l’acquisto del 55% del capitale di Addfor Industriale, specializzata in soluzioni di Artificial Intelligence e Data Science per i settori industriali del Made in Italy. La società ha un team di 15 risorse specializzate, ricavi annuali per circa 1 milione di euro ed un Ebitda margin superiore al 20%.

Addfor Industriale contribuirà allo sviluppo della business unit Data Science di Var Group, che includendo le recenti acquisizioni di Analytics Networks e SPS realizzate nel corso del 2020 sviluppa un perimetro di circa Euro 5 milioni di ricavi annuali e 50 risorse umane. In questo modo, il Gruppo Sesa rafforza il proprio posizionamento competitivo in un’area di business ad elevato valore aggiunto continuando ad integrare knowhow e soluzioni di innovazione tecnologica a supporto del crescente fabbisogno di trasformazione digitale delle imprese italiane.



L’operazione è stata realizzata sulla base di prezzi in linea con i parametri EV/Ebitda (5x) di riferimento generalmente applicati dal Gruppo Sesa e meccanismi di Earn Out legati alla continuità ed allo sviluppo del business con il coinvolgimento a lungo termine delle figure chiave, che manterranno quote di partecipazione di minoranza e ruoli apicali nella gestione, in particolare Ruben Borchetto e Enrico Busto, fondatori e managing partners di Addfor Industriale.