Sesa acquisisce controllo di IFM Infomaster, Digital Storm e Tecnikè

editato in: da

(Teleborsa) – Sesa ha sottoscritto tramite la società controllata Base Digitale, attiva nel settore Business Services, tre accordi vincolanti per l’acquisto del 63,1% di IFM Infomaster, del 60% di Digital Storm e del 51% di Tecnikè.

Le 3 società contribuiranno allo sviluppo del Gruppo Sesa con un team di 120 risorse specializzate, ricavi annuali per circa Euro 15 milioni, con un Ebitda margin di oltre il 20% ed un EAT Margin superiore al 10%.

Grazie a queste acquisizioni, accelera la strategia del Gruppo nel settore Business Services, sviluppando l’offerta di piattaforme digitali e soluzioni di Enterprise Information Management. Le operazioni si inseriscono in una fase di accelerazione della domanda di trasformazione digitale, sempre più pervasiva in tutti i settori economici.



A supporto di questo importante passaggio che interessa lo sviluppo industriale del settore Business Services, Sesa ha sottoscritto un aumento di capitale di circa 6 milioni di euro, incrementando la partecipazione in Base Digitale da circa il 60% al 71%.