Servizi Italia prosegue l’acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Servizi Italia ha acquistato, dal 26 al 30 agosto 2019, complessivamente 12.500 azioni ordinarie pari allo 0,039% del capitale sociale al prezzo unitario medio di 2,902 euro, per un controvalore di 36.281,20 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico detiene 584.522 azioni proprie pari all’1,838% del capitale sociale.

In Borsa, ribasso composto e controllato per Servizi Italia che archivia la sessione in flessione dell’1,74% sui valori precedenti.