Servizi Italia ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – Servizi Italia ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della delibera del 20 aprile 2021, assunta dall’Assemblea degli Azionisti di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha deliberato di rinnovare il programma di acquisto di azioni proprie.

Il programma – in conformità con quanto deliberato dall’Assemblea della Società – ha come finalità la costituzione di un magazzino azioni proprie da impiegare eventualmente come corrispettivo in operazioni straordinarie e/o nell’ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni, e rappresenta al contempo un’opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale.

Il quantitativo massimo di azioni proprie da acquistare in esecuzione del programma è pari a massime n. 6.361.890 azioni ordinarie della Società (corrispondente alla quinta parte del capitale sociale), tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute.

L’importo massimo di denaro destinato all’esecuzione del programma è stimato in un importo non superiore a 14,5 milioni di euro.

Servizi Italia ha precisato che, al 20 aprile 2021, ha in portafoglio 1.727.260 di azioni proprie pari al 5,43% del capitale sociale e non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

Il programma avrà durata dal 21 aprile 2021 al 20 ottobre 2022, estremi compresi. L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea ha una durata pari a 18 mesi dalla data della deliberazione e verrà infatti a scadere in data 20 ottobre 2022.

A Milano, Servizi Italia fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 2,23 euro, con un calo dello 0,89%.