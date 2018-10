editato in: da

(Teleborsa) – Servizi Italia ha acquistato, nel periodo dall’8 al 12 ottobre 2018, n. 21.400 azioni ordinarie (pari allo 0,067% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di Euro 3,74 per un controvalore complessivo di Euro 80.036,55.

A seguito degli acquisti finora effettuati, Servizi Italia S.p.A. detiene n. 167.617 azioni proprie pari a 0,523% del capitale sociale.

Nel frattempo in Borsa ottima performance per la società che scambia in rialzo del 3,24%.