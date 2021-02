Servizi Italia, completata cessione ad Alsco Italia del ramo di azienda workwear

editato in: da

(Teleborsa) – Servizi Italia, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India, Albania e Marocco, ha siglato il closing della cessione ad Alsco Italia del ramo d’azienda workwear. Servizi Italia destinerà i proventi dell’operazione al rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale e alle iniziative di sviluppo strategiche.

Con l’accordo odierno, che ha data di efficacia al primo marzo 2021, Servizi Italia ha ceduto ad Alsco il Ramo d’Azienda che comprende in particolare il portafoglio clienti del settore workwear, lo stabilimento di Barbariga (BS) e relativo immobile, i rapporti contrattuali con il personale dipendente del settore workwear e i relativi debiti, gli impianti, i macchinari, le attrezzature e altri cespiti operativi riguardanti il settore workwear, la biancheria e prodotti tessili workwear e l’avviamento commerciale del Ramo d’Azienda.

Le società si sono accordate per un patto di non concorrenza della durata di quattro anni. Il pagamento del prezzo, di minimo 9 milioni di euro, è stato così suddiviso: 7,978 milioni di euro pagati in data odierna e la rimanente parte entro i 30 giorni successivi dalla data di esecuzione del closing.