Servizi Italia, CdA decide interruzione di una partnership in Brasile

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione Servizi Italia ha deciso di interrompere la partnership avviata con il Gruppo Bringel in Brasile, mediante un accordo transattivo.

Tale decisione – spiega la società in una nota – è stata assunta “in conformità ai codici etici del Gruppo Servizi Italia, dopo aver appreso, a mezzo stampa, di un’indagine tutt’ora in corso in Brasile a carico di personale e amministratori facenti parte del Gruppo Bringel per presunte condotte illecite alle quali risulta completamente estraneo il Gruppo Servizi Italia, ivi compresi le sue controllate brasiliane, i suoi amministratori e dipendenti”.

Servizi Italia e la controllata brasiliana SRI Empreendimentos e Participações sono stati supportati dallo studio legale Dias Carneiro Advogados, per la definizione dell’accordo transattivo riguardante le Joint Venture con il Gruppo Bringel (parte della JV al 49%).