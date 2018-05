Servizi Italia annuncia i conti del primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Servizi Italia chiude il primo trimestre con ricavi a 63 milioni di euro rispetto ai 62,9 milioni dello stesso trimestre del 2017, in aumento del 2,2% a tassi di cambio costanti. L’utile netto è passato a 3,5 milioni rispetto ai 4,1 milioni del primo trimestre 2017.

L’EBITDA consolidato è passato da 17,7 milioni del primo trimestre 2017 a 17 milioni del primo trimestre 2018.

Il Risultato Operativo (EBIT)consolidato è pari a 4,6 milioni, dopo aver accantonato ammortamenti e svalutazioni per 12,4 milioni.

L‘indebitamento finanziario netto è pari a 79,1 milioni (80,2 milioni nel primo trimestre 2017).

Per quanto riguarda le stime, “i risultati ottenuti nel primo trimestre 2018 confermano le previsioni economiche e finanziarie

pianificate. Il Gruppo, per l’esercizio 2018, prevede di rafforzare il proprio posizionamento in Brasile e in altre aree nei Paesi in cui opera; nonché di registrare una favorevole evoluzione dei ricavi e dei principali indicatori di redditività. Tali obiettivi saranno raggiunti grazie investimenti volti ad aumentare la capacità produttiva e a trainare la crescita organica, proseguendo con il costante focus sull’execution gestionale e organizzativo”, spiega il gruppo.