Servizi Italia acquista altre azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Servizi Italia ha acquistato, nei periodi dal 12 agosto 2019 al 16 agosto 2019, n. 9.500 azioni ordinarie (pari allo 0,03% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di 2,948 euro per un controvalore complessivo di 28.005,80 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, Servizi Italia S.p.A. detiene n. 566.363 azioni proprie pari a 1,78% del capitale sociale.

Nel frattempo sul listino milanese frazionale ribasso per il principale operatore in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, che scambia con una perdita dello 0,67%.