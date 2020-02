Servizi finanziari abusivi, Consob oscura 7 siti web

editato in: da

(Teleborsa) – Consob ha ordinato l’oscuramento di sette nuovi siti web, che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto Crescita” , in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.

Questo l’elenco di società e dei siti: – Kronosinvestit Ltd (sito internet http://www.kronosinvestit.co); – “Tfx25” (sito internet https://tfx25.com); – Marketsbull Ltd (sito internet http://www.marketsbull.com); – “Royalbanc” (sito internet https://royalbanc.io); – “Pro Star” (siti internet https://finantik.com e https://client.trading-dashboard.com); – EasyTrade55 Ltd (sito internet https://easytrade55.com).

Sale dunque a 54 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando appunto Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti. I provvedimenti con i quali è stato ordinato alle suddette società la cessazione dell’attività abusiva sono consultabili sul sito.

(Foto: Fabio Lanari CC BY-SA 1.0)