(Teleborsa) – Arriva per la prima volta in Italia e in esclusiva sulla tv on demand di TIM, TIMVISION “Hackerville” la serie crime in 6 puntate disponibili da oggi – che racconta le vicende di una rete di hacker in Romania e di un gruppo di investigatori incaricati di rintracciarli.

Un’avvincente produzione HBO Europe con TNT Serie che vede nel cast Anna Schumacher, Andi Vasluianu e il giovane esordiente Voicu Dumitras.