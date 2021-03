Seri Industrial, accordo pluriennale con Unilever. Titolo in pre-asta fino alle 12:00

editato in: da

(Teleborsa) – La Seri Plast, controllata di Seri Industrial, sottoscrive un accordo pluriennale, industriale e commerciale, nell’ambito della riconversione dello stabilimento di Pozzilli (Is), con Unilever, multinazionale globale, titolare di oltre 400 marchi tra i più diffusi nel campo dell’alimentazione, bevande, prodotti per l’igiene e per la casa.

L’accordo – spiega una nota – consentirà lo sviluppo del business della divisione materie plastiche del gruppo, nell’ottica dell’economia circolare.



Si tratta di un accordo di Joint Venture che prevede: la costituzione di una Newco paritetica tra Seri Plast e Unilever; le modalità e i tempi per l’acquisto e la riconversione industriale dello stabilimento di Pozzilli (Is) (di seguito il “Sito”), attualmente di proprietà di Unilever, e il reimpiego di tutto il personale attualmente operativo nel Sito; la presentazione di una proposta di un accordo di programma per un investimento stimato di Euro 75 milioni; la condivisione delle linee guida per la sottoscrizione degli accordi parasociali che prevedranno, tra l’altro, la gestione operativa del management nominato da Seri Plast e la possibilità, per quest’ultima, di incrementare la propria quota di partecipazione nella Newco; l’impegno a sottoscrivere un contratto relativo alla fornitura dei prodotti del Sito da Newco a Unilever.

È in corso la riunione per l’annuncio dell’Accordo presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), unitamente alle Istituzioni coinvolte e alle organizzazioni sindacali; il MISE ha gestito la fase negoziale tra le Parti e verificato, con il supporto di Invitalia, l’adeguatezza della iniziativa industriale, al fine di garantire la continuità lavorativa di tutto il personale impiegato attualmente presso il Sito.

Borsa Italiana ha comunicato nel frattempo i nuovi orari per le azioni e warrant Seri Industrial: pre-asta fino alle ore 12:00. Stamane il titolo era stato sospeso da Borsa Italiana in attesa di una nota.

(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)