Sergio Marchionne malato da oltre un anno

editato in: da

(Teleborsa) – Sergio Marchionne “da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro ospedale per curare una grave malattia”. Lo precisa l’Ospedale Universitario di Zurigo dove l’ex A.D. di FCA è stato ricoverato. “Nonostante il ricorso a tutti i trattamenti offerti dalla medicina più all’avanguardia, il signor Marchionne è purtroppo venuto a mancare”, aggiunge una nota esprimendo “il più accorato cordoglio” alla famiglia.

L’ospedale di Zurigo rompe il silenzio “per evitare ulteriori speculazioni” e giri di rumor sullo stato di salute del top manager dopo che ieri 25 luglio Marchionne è morto.

Durante la sua malattia, il manager ha ricevuto costanti trattamenti. “Nonostante tutte le opzioni offerte dalla medicina di avanguardia siano state utilizzate, Marchionne sfortunatamente è deceduto”, ha spiegato l’Ospedale svizzero in una nota.

Le notizie che erano state rilasciate parlavano di un’operazione alla spalla destra, ma in realtà voci accreditate avevano rivelato, nei giorni scorsi, che il manager fosse affetto da una grave forma di tumore al polmone. Nonostante l’ospedale non citi la malattia, Franzo Grande Stevens, amico fraterno di Marchionne in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera, parlando di Marchionne spiega:”conoscevo la sua incapacità di sottrarsi al fumo continuo delle sigarette. Tuttavia, quando seppi che era soltanto un intervento alla spalla, sperai. Invece, come temevo, da Zurigo ebbi la conferma che i suoi polmoni erano stati aggrediti e capii che era vicino alla fine”.

Bocche cucite a FCA che “non è in grado di commentare le dichiarazioni dell’Ospedale Universitario di Zurigo. Per motivi di privacy sanitaria, la Società non aveva conoscenza dei fatti relativi allo stato di salute di Marchionne”. Lo ha dichiarato un portavoce del Gruppo in una nota.

“La Società ha appreso che il Dottor Marchionne aveva subito un intervento chirurgico ed ha emesso una dichiarazione al riguardo. Venerdì 20 luglio la Società è stata informata dalla famiglia senza alcun dettaglio del serio deterioramento delle sue condizioni e che di conseguenza egli non sarebbe stato in grado di tornare al lavoro. La società ha quindi prontamente assunto ed annunciato le necessarie iniziative il giorno seguente”.