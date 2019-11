Sensori, ASPI: prima interessata chiarire responsabilità

editato in: da

(Teleborsa) – “In merito alle ricostruzioni apparse sui media relative ad alcuni sensori che erano presenti sul Ponte Morandi, la società ricorda che nessuna delle analisi svolte sul viadotto Polcevera, anche da qualificati soggetti terzi, aveva evidenziato allarmi sulla sicurezza dell’infrastruttura”.

Lo scrive Autostrade per l’Italia in una nota dichiarando “di essere il primo soggetto interessato affinché vengano chiarite eventuali responsabilità, sia in sede di incidente probatorio che successivamente nell’ambito del processo”.