Senato vota sul DEF, Conte in Parlamento su Fase 2

(Teleborsa) – Atteso per questa mattina il via libera al Documento di Economia e Finanza (DEF) con l’inizio delle dichiarazioni di voto al Senato intorno alle 9,30. A seguire, dalle 12,30, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicherà a Palazzo Madama la sua informativa sulla “Fase due” in programma alle 10 a Montecitorio.

Mercoledì 6 maggio è stata calendarizzata una informativa urgente al Senato del Ministro del Turismo della Cultura e dello Spettacolo Franceschini sulla ripartenza in questi tre settori. Mentre il giorno dopo, giovedì 7, si svolgerà il question time a Palazzo Madama con i Ministri del Lavoro Catalfo, dello Sviluppo Patuanelli e della Giustizia Bonafede. E tornerà a riunirsi la Conferenza dei capigruppo.

Ieri, intanto, la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza favorevole allo scostamento di Bilancio: 512 i sì, un no e nessun astenuto. L’Aula di Montecitorio ha poi dato il via libera alla risoluzione di maggioranza sul DEF, accettata dal Governo. I voti favorevoli sono stati in questo caso 295 e 191 i contrari.