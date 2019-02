Senato, primo “SI” a riforma parlamentari: Palazzo Madama 200 e Montecitorio 400

editato in: da

(Teleborsa) – Il Senato ha approvato con 185 SI, 54 NO e 4 astenuti il taglio del numero dei parlamentari. il Disegno di Legge di riforma costituzionale presentato dalla maggioranza prevede che sui banchi della camera siederanno in futuro 400 deputati mentre a palazzo Madama saranno 200. Ora sono rispettivamente 630 e 315.

Il testo, approvato anche con i voti di Forza Italia che si è unita alla coalizione giallo-verde di Governo, passerà ora alla Camera. Ma trattandosi di Legge di riforma istituzionale occorreranno due passaggi in etrambi i rami del Parlamento perché diventi esecutiva.

Il Decreto Legge appena approvato non prevede tuttavia il taglio agli stipendi, come chiede il Movimento Cinquestelle. La proposta della diminuzione degli emolumenti ai parlamentari sarà avanzata in un’altra proposta di Legge, ma la Lega ha già annunciato la sua opposizione.

“Evviva! approvato il tagliapoltrone in Senato! Presto ci saranno 345 parlamentari e un risparmio di mezzo miliardo di euro a legislatura – ha esultato su Facebook con un post il vicepremier Luigi Di Maio – collegatevi che festeggiamo insieme”.