Senato, Ivan Stomeo ANCI: “chiediamo revisione della strategia energetica e carbon tax”

(Teleborsa) – “Chiediamo una revisione complessiva del sistema energetico e della strategia energetica nazionale: non si può pensare al metano per la transizione energetica. Chiediamo inoltre l’introduzione di una carbon tax“.

E’ quanto ha dichiarato Ivan Stomeo, delegato ANCI all’energia e sindaco di Melpignano (LE), in audizione in Commissione Industria, commercio, turismo al Senato in tema di sostegno alle attività produttive mediante l’impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica.

“Il legislatore deve creare una nuova strategia energetica, affidarsi solamente a interventi di carattere nazionale potrebbe causare distorsioni sul mercato dell’energia derivante dalle fonti rinnovabili. Da questo punto di vista sottolineiamo come il settore dei trasporti sia nettamente indietro rispetto ad altri settori, per mancanza di forti incentivi all’innovazione. Per ANCI è vincente il modello del piccolo e distribuito“.

Il delegato ANCI per l’energia riferisce l’esperienza vissuta in prima persona come primo cittadino di Melpignano: “Nel 2010 volevamo dare un segnale forte alla regione Puglia rispetto all’utilizzo dell’energia. Nel 2012 abbiamo costituito una cooperativa di comunità e anziché rivolgerci a una multinazionale per la realizzazione di grandi impianti, abbiamo realizzato impianti fotovoltaici sui tetti delle case, ottenendo così energia a costo zero per i cittadini che ospitavano l’impianto, con scambio di energia sul posto. In questo modo la comunità ha difeso il territorio e rinvestito gli utili all’interno della comunità: ad esempio oggi con i soldi delle rinnovabili viene pagata la mensa scolastica dei nostri ragazzi. Il problema è che l’energia immessa in rete viene pagata meno rispetto a quella che i cittadini pagano normalmente per l’energia, per questo motivo chiediamo una revisione complessiva delle norme e degli strumenti in modo che i cittadini che producono energia rinnovabile possano stoccare, conservare e immettere in rete il surplus a un prezzo di mercato. Su questo tema delle cooperative energetiche stiamo già sensibilizzando altri Comuni”.

A livello nazionale, per l’ANCI “l’Italia potrebbe indirizzare le proprie risorse verso forme innovative di energia, già testate, come l’idrogeno. Stiamo lavorando a una proposta di legge sulla transizione energetica che punti sull’idrogeno, ma serve un cambio radicale rispetto a oggi, con scelte coraggiose, come l’adozione di un quadro nazionale organico sulla sostenibilità della transazione energetica e una nuova revisione dei meccanismi di attuazione delle strategie energetiche in vista della programmazione 2021-2027″, ha concluso Stomeo.