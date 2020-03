Sempre più stop ai collegamenti con l’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – La British Airways si è aggiunta all’elenco delle compagnie che hanno sospeso i collegamenti con il nostro Paese. Dopo le cancellazioni dei voli adottate per gli aeroporti milanesi, di Bergamo e Venezia, l’ultimo provvedimento della presidenza del consiglio dei ministri riguardante le limitazioni sull’intero territorio nazionale ha indotto la compagnia aerea inglese a interrompere i voli con tutti gli scali italiani,

Intanto si susseguono i provvedimenti restrittivi decisi dai Paesi collegati con l’Italia. Dopo il Marocco, anche Malta e Albania hanno imposto lo stop a aerei e traghetti per il trasporto dei passeggeri, mentre restano aperti quelli adibiti al traffico merci. Ventimila le persone che sarebbero bloccate a Malta. Stop a aerei e treni anche tra Austria e Italia e controlli al Brennero. Decisione unilaterale della cancelleria austriaca che ha comunicato il provvedimento all’ambasciata italiana a Vienna. In Austria sarà permesso solo transitare senza poter sostare.